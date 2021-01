Niemcy: Ponad 11 tys. nowych zakażeń koronawirusem, blisko 400 kolejnych zgonów

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w RFN wzrosła w ciągu ostatniej doby o 11 192, do 2 216 363 - wynika z danych opublikowanych w niedzielę przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 399 osób z Covid-19, co zwiększyło bilans ofiar w kraju do 56 945.

Około 9900 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 1 921 700 - informuje RKI.

Z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w RFN stwierdzono dotychczas 2 217 234 przypadki zakażenia SARS-CoV-2, a 56 650 osób zmarło w związku z Covid-19. Ogółem od początku pandemii w 192 krajach na świecie zdiagnozowano ponad 102,5 mln zakażeń i ponad 2,21 mln zgonów.

Wobec utrzymującego się wysokiego poziomu zakażeń i zgonów do 14 lutego władze Niemiec przedłużyły obowiązywanie twardego lockdownu i wprowadziły nowe ograniczenia.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w sobotę, że producenci szczepionek przeciw Covid-19 dostarczą w ciągu trzech najbliższych tygodni co najmniej 5 mln dawek. Od początku kampanii szczepień do RFN dotarło do tej pory 3,5 mln szczepionek i podano już 2,2 mln dawek - podał resort.