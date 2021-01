Niemcy: Ponad 12 tys. nowych przypadków koronawirusa, 891 zgonów

W ciągu ubiegłej doby potwierdzono w Niemczech 12 802 zakażenia koronawirusem i 891 zgonów - poinformował we wtorek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).

Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 933 826, a zmarłych do 41 577.

Do poniedziałku przed południem zaszczepiono w Niemczech przeciwko Covid-19 co najmniej 613 347 osób, choć jeszcze w piątek było to niecałe pół miliona - poinformował RKI. Wskaźnik szczepień wynosi obecnie 7,4 na 1000 mieszkańców.

Obecnie w Niemczech obowiązuje lockdown, czyli zakaz opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.