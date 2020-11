Niemcy: Ponad 15 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 131 zgonów

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 15 352, do 560 379 – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejne 131 osób z Covid-19.

Tym samym od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 10 661.

W sobotę odnotowano w RFN najwyższy dotąd dobowy przyrost infekcji - ponad 19 tys. przypadków SARS-CoV-2. W niedzielę informowano o ponad 14 tys., a w poniedziałek o ponad 12 tys. nowych infekcji.

Ok. 8300 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 371 500 - informuje RKI.

Z kolei z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w RFN stwierdzono dotychczas 569 598 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 10 669 osób zmarło w związku z Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 46,8 mln zakażeń i ponad 1,2 mln zgonów.