Niemcy: Ponad 17,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 859 zgonów

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w RFN wzrosła w ciągu ostatniej doby o 17 862, do 2 106 262 - wynika z danych opublikowanych w piątek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 859 osób z Covid-19, co zwiększyło bilans ofiar do 50 642.

Ok. 18 000 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 1 780 200 - informuje RKI.

Z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w RFN stwierdzono dotychczas 2 108 895 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 50 876 osób zmarło w związku z Covid-19.

Ogółem od początku pandemii w 192 krajach na świecie zdiagnozowano ponad 97,4 mln zakażeń i ponad 2,08 mln zgonów.

Wobec utrzymującego się wysokiego poziomu zakażeń i zgonów kanclerz Angela Merkel i premierzy niemieckich krajów związkowych podjęli decyzję o przedłużeniu do 14 lutego obowiązującego obecnie twardego lockdownu i wprowadzeniu nowych ograniczeń. Zamknięte pozostaną m.in. szkoły i przedszkola, restauracje i puby, teatry i opery, a także duża część placówek handlu detalicznego, z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek.

Merkel ostrzegła, że wobec ryzyka rozprzestrzeniania się nowych mutacji koronawirusa Niemcy nie wykluczają przywrócenia kontroli na swych granicach z krajami UE.