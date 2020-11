Niemcy: Ponad 17 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, 305 zgonów

Podczas ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 17 561 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 305 kolejnych zgonów- poinformował w środę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI)

Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 833 307 potwierdzonych przypadków koronawirusa, na Covid-19 zmarło 13 119 pacjentów.

Pomimo wprowadzenia w Niemczech 2 listopada częściowego lockdownu sytuacja epidemiczna nie uległa znaczącej poprawie. Rząd chce dalszych ograniczeń. Nie uzgodniono ich jednak podczas poniedziałkowej konferencji kanclerz Merkel z premierami krajów związkowych.

Na spotkaniu kraje związkowe odrzuciły dalsze ograniczenia, takie jak wymóg maseczek we wszystkich szkołach lub nawet surowsze ograniczenia dotyczące kontaktów, które zaproponowała Merkel. Do porozumienia może jednak dojść 25 listopada, kiedy rząd federalny chce przedstawić uchwały, które będą obowiązywać również na przełomie roku. Należy zająć się "wieloma problemami" - podkreśliła kanclerz.

Jedyne, na co rząd federalny i rządy krajowe mogły się zgodzić w poniedziałek, to pilne wezwanie obywateli do ponownego znacznego ograniczenia prywatnych kontaktów. Zaapelowała o to kanclerz po zakończeniu konferencji z premierami.