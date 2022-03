Niemcy: Ponad 200 tysięcy Ukraińców skorzystało z biletów kolejowych #helpukraine

Od początku marca ponad 200 tys. osób z Ukrainy podróżowało bezpłatnie z biletem kolejowym #helpukraine. Każdego dnia kilka tysięcy uchodźców wojennych jest przewożonych do bezpiecznych miejsc - poinformował w czwartek w Berlinie szef niemieckich kolei Deutsche Bahn Richard Lutz.

Uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z międzynarodowych pociągów dalekobieżnych, aby podróżować do Niemiec. Bilet #helpukraine jest dostępny na dalszą podróż od 1 marca.

Jest on ważny w pociągach dalekobieżnych i lokalnych do wszystkich stacji docelowych w Niemczech, a także na przejazdy do krajów sąsiednich, takich jak Francja, Holandia i Szwajcaria - informuje agencja dpa.