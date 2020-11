Niemcy: Ponad 22 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 389 zgonów

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 22 268 nowych infekcji koronawirusem, a zmarło 389 zakażonych osób - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie (RKI).

Nowych infekcji jest o ponad 3,5 tys. więcej niż dzień wcześniej. Liczba aktywnych przypadków spadła o 2279 i wynosi obecnie 292 328. Do środy na oddziałach intensywnej terapii przebywały 3742 osoby.

W środę kanclerz Angela Merkel ogłosiła, że wraz z premierami wszystkich krajów związkowych zdecydowała się przedłużyć obowiązujące restrykcje - zakładające m.in. zamknięcie barów i restauracji - do co najmniej 20 grudnia. Ograniczono też dopuszczalną liczebność zgromadzeń do pięciu osób i do 10 w trakcie świąt Bożego Narodzenia.

Jak oceniła Merkel, Niemcom udało się "wypłaszczyć krzywą" zakażeń, ale jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by mówić o łagodzeniu ograniczeń.

Według oceny RKI sytuacja epidemiczna w kraju się ustabilizowała, jednak tempo rozprzestrzeniania się wirusa wciąż jest wysokie we wszystkich krajach związkowych i w niemal wszystkich powiatach. Najwięcej przypadków w ciągu ostatnich siedmiu dni notuje się w Bawarii, Berlinie, Bremie, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii i Saksonii.

Ogólny bilans epidemii w Niemczech to obecnie 983 588 wykrytych zakażeń i 15 160 zgonów w związku z Covid-19.