Niemcy: Ponad 22 tys. nowych zakażonych koronawirusem

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w czwartek o 22 046 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech. Łączna liczba zainfekowanych wzrosła do 1 106 789. Zmarło 479 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych epidemii do 17 602.

W środę kanclerz Angela Merkel poinformowała, po spotkaniu z szefami rządów krajowych, przedłużenie do 10 stycznia obostrzeń związanych z pandemią.

Obecne obostrzenia w całych Niemczech obowiązują od początku listopada. Pod koniec minionego miesiąca Merkel oświadczyła, że ograniczenia zostaną przedłużone do 20 grudnia.