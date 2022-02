Niemcy: Ponad 236 tys. nowych zakażeń koronawirusem, sytuacja w szpitalach stabilna

W Niemczech poinformowano w czwartek o ponad 236 tys. nowych zakażeń koronawirusem, potwierdzonych w ciągu ostatniej doby. Zachorowalność wzrosła do 1283,2 przypadków na 100 tys. osób, dzień wcześniej było to 1227,5. Sytuacja w szpitalach pozostaje stabilna.

W skali całego kraju liczba nowych infekcji i tygodniowa zachorowalność na Covid-19 nadal rosną - podaje portal Tagesschau.

Berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o 236 120 nowych infekcjach SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby. Tydzień temu liczba ta wynosiła 203 136.

Według danych RKI, tygodniowa zachorowalność wynosi obecnie 1283,2 przypadków na 100 tys. osób. Dzień wcześniej było to 1227,5 a tydzień temu - 1017,4.

Wzrósł nieznacznie w Niemczech wskaźnik hospitalizacji w porównaniu do poprzedniego dnia. RKI podaje, że w czwartek wynosi on 4,77, w środę było to 4,59, a tydzień temu - 4,64. Pokazuje on, ile osób na 100 tys. mieszkańców trafiło do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich siedmiu dni.

"Wliczani są tu również pacjenci, którzy musieli udać się do szpitala z powodu innego schorzenia, ale uzyskali pozytywny wynik testu na Covid-19" - podkreśla "Tagesspiegel".

RKI poinformował również o 164 zgonach, jakie miały miejsce w RFN w ciągu ostatniej doby wśród osób zakażonych koronawirusem. Tydzień temu zmarło z tego powodu 188 osób.

W czwartek stała komisja ds. szczepień (Stiko) wydała zalecenie, dotyczące drugiego szczepienia przypominającego dla osób należących do grup szczególnie wysokiego ryzyka oraz pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. Zalecenie drugich szczepień przypominających dotyczy m.in. osób powyżej 70. roku życia, mieszkańców domów spokojnej starości oraz osób z chorobami niedoboru odporności.

Marzena Szulc