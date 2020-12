Niemcy: Ponad 33 tys. zakażeń koronawirusem podczas ostatniej doby

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w piątek rano o 33 777 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech, zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 813 pacjentów.

Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 439 938, zaś liczba zgonów do 24 938.

Od środy w Niemczech obowiązuje lockdown, który trwać będzie co najmniej do 10 stycznia. Władze zakazały opuszczania domów bez konieczności, otwarte są tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

27 grudnia w Niemczech mają rozpocząć się szczepienia przeciwko koronawirusowi.