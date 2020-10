Niemcy: Ponad 8600 nowych zakażeń koronawirusem, 24 kolejne zgony

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 8685 do 437 866 – wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 24 kolejnych osób z Covid-19 zmarło.

Tym samym od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych w związku z tą chorobą wzrosła do 10 056.

Około 4500 zakażonych wyzdrowiało, co oznacza, że łączna liczba osób w RFN, które wyszły z Covid-19, wzrosła do ok. 321 600 - informuje RKI.

Z kolei z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od wybuchu epidemii w RFN stwierdzono 443 189 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 10 062 osoby zmarły na Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 43 mln zakażeń i ponad 1,15 mln zgonów.

Z danych RKI wynika, że do zakażeń dochodzi obecnie przede wszystkim przy kontaktach w sferze prywatnej oraz w domach opieki nad seniorami. Instytut odnotował też, że coraz częściej infekcjom ulegają osoby starsze.