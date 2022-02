Niemcy: Ponad milion pozytywnych wyników testów PCR w ciągu tygodnia - nowy rekord w pandemii

Stowarzyszenie laboratoriów medycznych (ALM), do którego należy około 90 procent wszystkich laboratoriów, ogłosiło we wtorek, że w zeszłym tygodniu stwierdzono w Niemczech ponad milion pozytywnych wyników testów PCR. To nowy rekord w pandemii koronawirusa - pisze portal RND.

W Niemczech w zeszłym tygodniu uzyskano ponad milion pozytywnych testów PCR. W sumie przeprowadzono 1 002 149 pozytywnych testów tego typu. Granica miliona została przekroczona po raz pierwszy w pandemii. W poprzednim tygodniu około 758 000 testów PCR było pozytywnych.

Jak wyjaśnił prezes ALM Michael Mueller, 41,1 procent przebadanych testów PCR było pozytywnych. W poprzednim tygodniu było to 32,6 proc..

Według Muellera wykorzystanie mocy przerobowych laboratoriów utrzymuje się na poziomie 95 procent. Możliwości badań wynoszące 2,55 mln testów PCR jeszcze przekraczają zapotrzebowanie na testy. Laboratoria zwiększają swoje zdolności testowe na własną odpowiedzialność. W ciągu najbliższego tygodnia wydajność wyniesie 2,657 mln testów.

Jednak możliwości wykonywania testów PCR nie mogą być dalej rozbudowywane na dużą skalę, mówi Nina Beikert z zarządu ALM. "Dostępny jest niezbędny sprzęt, ale rynek dla wykwalifikowanych specjalistów jest po prostu pusty", wyjaśnia Beikert.

Z Berlina Berenika Lemańczyk