Niemcy: Potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy

Pierwszy przypadek pochodzącej z Afryki małpiej ospy został potwierdzony w Niemczech. Jak poinformował w piątek w Monachium Instytut Mikrobiologii Bundeswehry, w czwartek u jednego z pacjentów ponad wszelką wątpliwość wykryto wirusa. U pacjenta wystąpiły charakterystyczne zmiany skórne - informuje agencja dpa.

Małpia ospa to choroba odzwierzęca, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce, wywoływana jest przez rzadki wirus podobny do wirusa czarnej ospy, jednak ma łagodniejszy przebieg. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Wirus nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, a do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z chorą osobą, jej płynami ustrojowymi, w tym śliną.