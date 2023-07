Niemcy: Powrót fali upałów, w niedzielę nawet 40 stopni

Fala upału dotrzeć ma nad Niemcy już w piątek (7 lipca). Przez cały weekend spodziewane są temperatury powyżej 30 stopni - w niektórych regionach kraju mogą osiągnąć 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że najbliższa niedziela może okazać się najgorętszym dniem tego roku – informuje portal „Merkur” przypominając, że zaledwie kilka dni temu przez północne regiony Niemiec przeszedł cyklon Poly, powodując śmierć dwóch osób.

Służby meteorologiczne wydały w piątek ostrzeżenie przed upałami na zachodzie oraz południowym zachodzie Niemiec. Sobota będzie jeszcze cieplejsza - miejscami spodziewane są temperatury 34-36 stopni.

Niedziela może przynieść więcej ciepła - do 40 stopni. Zdaniem ekspertów z wetter.de, może to być najgorętszy jak do tej pory dzień roku. W sobotę i niedzielę upałom towarzyszyć mogą lokalne burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru, ulewne deszcze i gradobicie.

Ochłodzenie przyjść ma w poniedziałek (10 lipca), na północy kraju temperatura spadnie do 23-26 stopni dzięki przelotnym opadom deszczu i burzom.