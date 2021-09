Niemcy: Pożar w hotelu w Baden-Baden; 200 osób ewakuowanych

W czwartek nad ranem w hotelu Radisson w mieście Baden-Baden w niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia wybuchł pożar. Ewakuowano ok. 200 osób. Na miejscu pracują służby.

Według lokalnych mediów najpierw zajął się ogniem materac na korytarzu na pierwszym piętrze, a następnie element konstrukcji na poddaszu. W zdarzeniu została ranna jedna osoba. Nie widać ognia, ale nad budynkiem unosi się dym.

Oliwer Suski, Polak pracujący w hotelu, przekazał PAP, że do zdarzenia doszło ok. 4 rano. "Zostaliśmy ewakuowani do busów. Na razie nigdzie nie możemy się ruszyć, ponieważ policja zamknęła ulicę z obu stron. Mają nas gdzieś przewieźć, ale nie wiemy gdzie" - powiedział

Jak dodał, na miejscu pracują służby medyczne, policja oraz 20 jednostek straży pożarnej. Rozpoczęła się ewakuacja okolicznych budynków.