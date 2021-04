Niemcy: Pracownicy oświaty apelują o odwołanie egzaminów maturalnych z powodu pandemii

Związek zawodowy pracowników oświaty GEW apeluje o odwołanie tegorocznych egzaminów maturalnych z powodu pandemii koronawirusa. Jak twierdzi, w obliczu pandemii trzeba "reagować dynamicznie i powstrzymać się od egzaminów".

"Jeśli wskaźnik infekcji wzrośnie tak dramatycznie, jak sugeruje to trzecia fala w innych sąsiednich krajach europejskich, to kraje związkowe powinny reagować elastycznie i powstrzymać się od egzaminów" - powiedziała szefowa GEW Marlis Tepe portalowi RND. "Wtedy, na przykład, dotychczasowe wyniki nauki mogą być wykorzystane jako podstawa do oceny" - przekonuje Tepe.

Podkreśla też, że ministrowie edukacji krajów związkowych zadeklarowali wzajemne uznawanie matury z różnymi formami egzaminów. Deklaracji tej należy przestrzegać, jeśli egzaminy zostaną odwołane z powodu pandemii. Matura 2021 wymaga pełnego uznania - niezależnie od tego, czy odbywa się z egzaminami, czy bez.

Przewodnicząca Niemieckiego Stowarzyszenia Filologów Susanne Lin-Klitzing powiedziała jednak RND: "Zdecydowanie matury powinny się odbyć". Lin-Klitzing jest przekonana, że uczniowie "są dobrze przygotowani, a każdy powinien mieć szansę pokazania, co potrafi w warunkach egzaminacyjnych".

"Ważne jest, aby matury odbywały się w dobrych warunkach higienicznych i w odpowiednich odstępach czasu", stwierdziła. Maturzyści musza więc "być rozmieszczeni w większej liczbie sal, niż zwykle". Zdaniem Lin-Klitzing "szybkie testy na koronawirusa powinny odbywać się każdego dnia egzaminu. Kraje związkowe muszą zapewnić ich wystarczającą liczbę".

Minister edukacji Hesji Alexander Lorz powiedział RND, że Konferencja Ministrów Edukacji krajów związkowych (KMK) zakłada, że egzaminy maturalne odbędą się w tym roku wszędzie.