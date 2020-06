Niemcy: Prasa nadal komentuje zajścia w Stuttgarcie

Wtorkowe niemieckie dzienniki nadal komentują gwałtowne starcia naruszycieli porządku publicznego z policją, do jakich doszło w nocy z soboty na niedzielę w Stuttgarcie. Ocena postępowania funkcjonariuszy i ich zwierzchników nie jest jednoznaczna.

"Policja nie jest żadną prześladowaną mniejszością. Jest ramieniem państwa prawa, po które sięga ono zresztą w razie potrzeby bez namysłu. Do tego słusznie - bez policji nie ma mowy o przyjaznym współżyciu, o wolności, o równości wobec prawa. Jednak to, że prawo musi być twardo bronione, traktuje się najwyraźniej jako rzecz zbyt oczywistą - działania policji wzbudzają niejednokrotnie nienawiść" - napisał dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Zdziwienie na widok obrazów ze Stuttgartu - czy też z Hamburga lub Berlina - niewarte jest uwagi. Ten, kto coś długo ignoruje, musi kiedyś zapłacić rachunek. Na ile debaty na temat przekraczania granic przez policję i ekstremalnych incydentów są uzasadnione, to bez wątpienia nazywani niegdyś +przyjaciółmi i pomocnikami+ funkcjonariusze stali się obiektem polowania, zwierzyną łowną dla dzieci społeczeństwa, lekceważących przyczynianie się do jego wolności i dobrobytu. A jeśli do tego jeszcze wysokiej rangi politycy sugerują, że z każdym mundurem wiążą się podejrzenia o prawicowy ekstremizm, to ma to także swoje skutki" - czytamy w tej samej gazecie.

"(Policja) nie potrzebuje żadnej szczególnej ochrony gatunkowej, lecz zrozumiałej samo przez się powściągliwości każdej demokratycznej instytucji i każdego demokraty. Rzeczy należy tu nazwać po imieniu: tak jak demonstracje antyszczytowe w Hamburgu i Frankfurcie miały po części morderczy potencjał, tak samo wydarzenia w Stuttgarcie są raczej czymś więcej niż +imprezową wściekłością sceny eventowej+. Smutne jest, że najwyraźniej trzeba jeszcze podkreślać, iż przemoc musi zostać bezwarunkowo dokładnie zbadana. Nagle zdano sobie z niej sprawę przynajmniej werbalnie, z tej +twardości+, jakiej w postępowaniu z łamiącymi prawo przez lata nie dostrzegano. Zbyt wczesny jest także wniosek, że wybuch przemocy nie był motywowany politycznie. Czym jest zatem otwarta, ukierunkowana przemoc wobec państwa?" - pyta retorycznie "FAZ".

Zdaniem monachijskiej "Sueddeutsche Zeitung", "od szeregowego patrolującego policjanta po kierownictwo federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych panuje w jakimś stopniu niewiedza na temat społeczeństwa międzykulturowego, której nie da się już wybaczyć. Oczywiście rasizm we władzach bezpieczeństwa jest poważnym problemem i oczywiście na drogach oraz na granicach Niemiec mamy regularnie do czynienia z racial profiling, czyli niedozwolonymi kontrolami podejmowanymi tylko z powodu wyglądu. W szkołach barwa skóry może być przeszkodą w rozwijaniu swych umiejętności. I nawet jeśli wielu z tzw. rodzin gastarbeiterów zdobywa wyższe wykształcenie, to podpadają pod stereotyp bycia innymi, braku przynależności. Państwo przyczynia się do tego, że imigranci wyobcowują się lub pozostają obcy. Na to Niemcy nie mogą sobie jednak pozwolić. Zadaniem federalnego i krajowych ministrów spraw wewnętrznych było przemyślenie na ich spotkaniu przed kilku dniami także kwestii urzędowej dyskryminacji. Nic takiego nie nastąpiło".

Ukazujący się w Ravensburgu w Badenii-Wirtembergii dziennik "Schwaebische Zeitung" napisał: "Zajścia między kryminalistami, między pijakami, między podnieconymi politycznie a policją nie są niczym nowym. Nowością są heterogeniczność rozrabiających i zawziętość ataków. Wydaje się, że do starć doprowadziła wybuchowa mieszanka różnych przyczyn. Szczególnie niepokojące jest to, że przemoc wobec państwa stała się modna. Zwolennicy teorii spiskowych (w sprawie koronawirusa), samozwańczy obywatele Rzeszy, lewicowa ekstrema, imprezowicze - każdy, kto się sprzeciwia, jest fetowany. Informacje, czy to fałszywe czy prawdziwe, szerzą się w sieci szybko. Każdy znajduje tam (pseudo)argumenty, jakich potrzebuje dla własnej wizji świata".

W dzienniku "Stuttgarter Nachrichten" znajdujemy pochwałę deklarowanej przez władze stanowczości. "Opinia federalnego ministra spraw wewnętrznych budzi otuchę. Po zajściach w centrum Stuttgartu, w których trakcie atakujący tłum ranił 19 funkcjonariuszy policji i splądrował szereg sklepów, nie wolno poprzestać na oburzeniu - oświadczył Horst Seehofer następnego dnia w trakcie krótkiej wizyty na miejscu zdarzenia w stolicy Badenii-Wirtembergii. Chodzi bowiem dokładnie o to, że nie jest potrzebna mglista odraza, do której w zależności od reprezentowanego politycznego obozu bywa nierzadko dołączane pytanie, co zaniedbało państwo, by zawczasu nie dopuścić do wystąpienia niekontrolowanej początkowo fali przemocy".