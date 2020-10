Niemcy: Prasa o wypowiedzi Merza na temat zjazdu CDU: kolejny dowód na poważny kryzys w partii

Mające się ukazać w środowych niemieckich dziennikach, a omówione we wtorek przez agencję dpa komentarze rozmaicie oceniają wypowiedź polityka Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Friedricha Merza, iż celem przełożenia zjazdu tej partii było pozbawienie go szans na objęcie urzędu kanclerza Niemiec.

Rozpiętość opinii sięga od zdecydowanej krytyki Merza po traktowanie jego wypowiedzi jako kolejnego dowodu na poważny kryzys wewnątrz najsilniejszej niemieckiej partii.

Federalny zarząd CDU jednomyślnie przełożył w poniedziałek na przyszły rok zaplanowany wcześniej na 4 grudnia zjazd, który miał wybrać nowego przewodniczącego partii i tym samym prawdopodobnego chadeckiego kandydata na kanclerza w przyszłorocznych wyborach do Bundestagu. Decyzje tę uzasadniono utrzymującym się zagrożeniem koronawirusowym.

64-letni Merz jest byłym szefem frakcji parlamentarnej CDU/CSU. Dwaj jego główni rywale w walce o przywództwo partii i zapewne także fotel kanclerza, to premier krajowy Północnej Nadrenii-Westfalii Armin Laschet i przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen. Z całej tej trójki tylko Laschet jest członkiem federalnego zarządu CDU.

Jeszcze w poniedziałek Merz oświadczył, iż część "partyjnego establishmentu" chce zagrodzić mu drogę do najważniejszego urzędu w państwie i dlatego postanowiła odłożyć zjazd. Jak jednocześnie zaznaczył, domaga się anulowania tej decyzji nie ze względu na własną karierę polityczną, której sprzyjają korzystne od dłuższego czasu notowania w sondażach, ale z powodu zagrożenia zdolności partii do pracy i działania w sytuacji, gdy 7 grudnia kończą się mandaty obecnych delegatów na zjazd i trzeba by było wybierać ich ponownie. Ponadto niebawem upłynie kadencja federalnego zarządu CDU.

Środowa "Neue Frankfurter Presse" przyznaje, że do wiosny Laschet może rozszerzyć krąg swych zwolenników skutecznymi działaniami w walce z pandemią. "Faktycznie CDU zyskałaby znaczny atut, gdyby jej nowym przewodniczącym został ktoś, kto sprostał obecnym trudnym wyzwaniom. Kto pokaże, że nie tylko uderza w patetyczne tony, ale także zdolny jest ponosić konsekwencje niełatwych decyzji. Że w wymagającej tego chwili skoryguje swe postępowanie i nie będzie stawiał swego ego ponad dobrem partii i przede wszystkim ponad dobrem obywateli. Nie trzeba chyba dodawać, że nie jest to sylwetka Friedricha Merza" - konkluduje gazeta.

Zdaniem wydawanej w Koblencji "Rhein-Zeitung", Merz nie potrafi trzymać swych emocji na wodzy. "Ileż razy (kanclerz Angela) Merkel mogła porwać się zza stołu i zwymyślać Putina, Trumpa czy Erdogana. Jednak opanowywała się, nie demonstrowała takiej chęci i dalej negocjowała. Merzowi nie można bezwarunkowo wierzyć, że postąpi tak samo, gdy poczuje się niesprawiedliwie potraktowany".

Łagodniej potraktował protestującego polityka ukazujący się w Ulm w Badeni-Wirtembergii dziennik "Suedwest-Presse". Przypomniał, że "Merz zaplanował swą kampanię w odniesieniu do konkretnego punktu i punkt ten został obecnie wymazany gumką. Dokonanie odpowiednich zmian tury wyborczej mogłoby kosztować go wiele czasu, pieniędzy i przede wszystkim wysiłku".

Natomiast według monachijskiego dziennika "Muenchner Merkur", "ustawicznym odkładaniem wyborów swego przewodniczącego wykatapultowała się CDU w być może najgłębszy w jej dziejach kryzys. Friedrich Merz słusznie czuje się oszukany w swych szansach, a wraz z nim połowa partii. Świętoszkowate oburzenie establishmentu CDU z powodu tego, że Merz teraz również otwarcie okazuje swój gniew, służy przede wszystkim temu, by partyjni potentaci ostatecznie odsunęli nielubianego kandydata na margines. Wybrania przez członków partii nie bierze się nawet pod uwagę".