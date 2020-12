Niemcy: Prawie 27 tys. nowych przypadków koronawirusa

Potwierdzone przypadki koronawirusa w Niemczech wzrosły ub. doby o 26 923 do łącznej liczby 1 406 161. Zmarło kolejne 698 osób co zwiększyło ogólną liczbę ofiar śmiertelnych do 24 125 - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).

W środę wprowadzony został w Niemczech pełny lockdown, który obowiązywać będzie przynajmniej do 10 stycznia.

Władze zakazały m.in. opuszczania domów bez konieczności - otwarte są tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Niemcy planują rozpocząć 27 grudnia szczepienia przeciw Covid-19, zaczynając od domów spokojnej starości - poinformowały w środę władze. Stosowana będzie szczepionka koncernów Pfizer/BioNTech, którą ma zostać wkrótce zatwierdzona.