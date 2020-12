Niemcy: Prawie 30 tys. ofiar śmiertelnych pandemii

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech zwiększyła się o 13 755 do 1 640 858 - poinformował w niedzielę Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 356 osób, łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła do 29 778.

W Niemczech, podobnie jak we we wszystkich krajach UE, rozpoczynają się w niedzielę szczepienia na koronawirusa. Minister zdrowia Jens Spahn określił to jako "dobrą wiadomość z okazji świąt Bożego Narodzenia".

Od ponad tygodnia w Niemczech obowiązuje lockdown, który trwać będzie co najmniej do 10 stycznia.

Władze zakazały opuszczania domów bez konieczności, otwarte są tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.