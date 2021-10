Niemcy: Prawie 66 proc. mieszkańców zaszczepionych przeciw Covid-19

W Niemczech prawie 54,7 mln osób jest w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, co stanowi 65,8 proc. całej populacji. Poinformował o tym w poniedziałek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

W pełni zaszczepionych jest 76,3 proc. dorosłych osób. W przypadku grupy wiekowej powyżej 60. roku życia jest to 84,8 proc. Jeśli chodzi o grupę wiekową 12-17 lat, w pełni zaszczepione jest 38,6 proc., a 44,2 proc. otrzymało do tej pory przynajmniej jedną dawkę.

Według statystyk RKI, w ubiegłym tygodniu podano w Niemczech ok. 877 tys. dawek szczepionki przeciwko Covid-19, co daje dzienną średnią na poziomie ok. 125,3 tys.

RKI zakłada jednak, że wśród dorosłych osób prawdopodobnie jest zaszczepionych więcej, niż sugerują dane. W raporcie z początku października RKI informował, że wskaźnik osób powyżej 18 lat, zaszczepionych raz lub całkowicie, może być nawet o 5 punktów procentowych wyższy.

Według aktualnych informacji federalnego resortu zdrowia blisko 1,3 mln osób w Niemczech otrzymało już szczepienie przypominające, czyli trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Marzena Szulc