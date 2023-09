Niemcy: Premier Bawarii chce ustanowienia limitu liczby imigrantów; szefowa MSW odrzuca ten pomysł

Premier Bawarii Markus Soeder z chadeckiej partii CSU wezwał do wyraźnego ograniczenia imigracji. Przedstawił pomysł ograniczenia liczby osób ubiegających się o azyl przyjmowanych w całych Niemczech do 200 000 rocznie. Minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser odrzuciła pomysł górnego limitu.

W wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag" Soeder, polityk opozycyjnej chadecji, wezwał do wyraźnego ograniczenia imigracji. Przedstawił pomysł ograniczenia liczby osób ubiegających się o azyl przyjmowanych w całych Niemczech do 200 000 rocznie. "Już teraz nie jesteśmy w stanie nadążyć z zakwaterowaniem i budową szkół, przedszkoli i mieszkań" - zauważył.

Soeder otrzymał również wsparcie od lidera chadeckiej partii CDU Friedricha Merza, według którego propozycja wyznaczenia granicy jest słuszna. "Nie możemy kontynuować tego, co dzieje się obecnie", powiedział kanałom Pro7 i Sat1.

"Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser natychmiast odrzuciła pomysł ustalonego górnego limitu" - zauważył portal stacji ARD.

Zdaniem minister Soeder i Merz łudzą się, że Niemcy same mogą kontrolować imigrację za pomocą górnych limitów. Jej zdaniem Soeder i Merz przeoczyli najważniejsze pytanie: jak można zarządzać migracją w dłuższej perspektywie? "Można to zrobić tylko na poziomie europejskim" - stwierdziła polityk SPD w rozmowie z ARD.

Minister przyznała jednak, że należy zareagować na problem i zapowiedziała zaostrzenie działań wobec przemytników. Chce powołać w tym celu grupę zadaniową. Czechy zgłosiły już chęć do współpracy w niej, Polska i Austria jeszcze nie.

Z Berlina Berenika Lemańczyk