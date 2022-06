Niemcy: Premier Bawarii: gościom G7 podobali się witający ich Bawarczycy w tradycyjnych strojach

Premier Bawarii Markus Soeder broni przed krytyką faktu przyjmowania szefów państw i rządów G7 przez Bawarczyków w tradycyjnych strojach. "To część naszego stylu życia". Być może "niektórzy nie lubią go aż tak bardzo - ale wszystkim gościom, którzy tam byli, naprawdę się podobało" - stwierdził Soeder.

"To jest po prostu część Bawarii: nowoczesność, ale i regionalne obyczaje" - powiedział lider partii CSU, cytowany przez telewizję ARD.

Premier Bawarii nawiązał do Oktoberfestu, na który przed pandemią koronawirusa przychodziło co roku do sześciu milionów ludzi. Tam również nikomu nie przeszkadzały osoby w tradycyjnych strojach. "Kiedy przyjeżdża się do Bawarii, to jest to po prostu jej część. Bawaria różni się nieco od innych miejsc. Dlatego ludzie tak bardzo lubią do nas przyjeżdżać".

"Jeśli to się nie podoba, po prostu można kliknąć coś innego" - poradził krytykom Soeder.

Duże poruszenie i krytykę w Niemczech wywołał fakt, że przywódców przylatujących na szczyt G7 w Bawarii witano w bardzo tradycyjnym bawarskim anturażu. Premier Bawarii Markus Soeder "ma na sobie janker (bawarska marynarka), strzelcy górscy pełnią wartę na płycie lotniska, chłopiec i dziewczynka w tradycyjnych bawarskich strojach wręczają kwiaty międzynarodowym gościom państwowym. Nie wiadomo, co (goście) mogli myśleć podczas takiego przyjęcia" - pisał dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

"Skąd bierze się ta wielka niechęć i silne uczucia wobec bawarskich zwyczajów i tradycyjnych strojów, które w ostatnich dniach wywołały wielkie poruszenie na Twitterze?" - zastanawia się dziennik "Berliner Zeitung". "W tym kontekście duża liczba użytkowników skarży się na stereotypowy wizerunek Niemiec w świecie. Chcą wyraźnie zaznaczyć, że nie wszyscy ludzie w Republice Federalnej tak się ubierają. W ten sposób przypisują reszcie świata ogromną ignorancję".

"Berliner Zeitung" zauważa też jednak, że "kiedy ludzie za granicą myślą o niemieckich zwyczajach i folklorze, dominują tradycje bawarskie. Bawarczykom udało się połączyć swoje zwyczaje z wizerunkiem Niemiec na świecie".

Z Berlina Berenika Lemańczyk