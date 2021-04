Niemcy: Premier Brandenburgii: transgraniczny rynek pracy to cenny atut; wzrośnie płaca minimalna

Z okazji zbliżającego się Święta Pracy premier Brandenburgii Dietmar Woidke wezwał w piątek do opowiedzenia się za solidarnym i sprawiedliwym światem pracy w obliczu pandemii. Przyczynić się do tego ma nowa płaca minimalna w landzie, która - jak zapowiedział - od maja wzrośnie do 13 euro za godzinę. Woidke podkreślił wagę transgranicznej współpracy z Polską.

"Pandemia pokazuje, jak ważna jest jedność i stawanie w obronie interesów pracowników" - podkreślił szef rządu sąsiadującej z Polską Brandenburgii, cytowany przez agencję dpa.

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wybrała na tegoroczne święto 1 maja hasło "Solidarność jest przyszłością". W tym roku przypada również 10. rocznica wprowadzenia pełnej swobody przepływu pracowników z krajów Europy Wschodniej w UE. "Dla polsko-niemieckiego pogranicza otworzyło to ostatecznie drogę do wspólnego transgranicznego obszaru gospodarczego" - podkreślił Woidke, który jest również koordynatorem rządu federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy społecznej i transgranicznej.

Dane liczbowe pokazują, jak bardzo w tym czasie rozwinął się rynek pracy między krajami. Polacy, w liczbie około 70 000, stanowią zdecydowanie największą grupę pracowników transgranicznych w Niemczech. W Brandenburgii jest około 25 000 pracowników podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne z polskim obywatelstwem.

"Transgraniczny rynek pracy jest cennym atutem, ale niestety bardzo podatnym na zagrożenia w czasach koronawirusa - powiedział Woidke. - Zależy mi na znalezieniu mądrej równowagi między ochroną zdrowia a swobodą przemieszczania się w czasie pandemii."

Od środy w pełni zaszczepione przeciw Covid-19 osoby wjeżdżające do Brandenburgii są zwolnione z kwarantanny. Szczepienie nie zwalnia jednak z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa przy wjeździe do Niemiec.

"Cieszę się z tego kroku. Przynosi on ulgę i kieruje nas w stronę większej normalności w życiu codziennym dla wielu ludzi w polsko-niemieckim regionie przygranicznym" - podkreślał premier Brandenburgii.