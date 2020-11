Niemcy: Premier Brandenburgii zakażony koronawirusem

Dietmar Woidke, premier kraju związkowego Brandenburgia i koordynator rządu Niemiec ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował we wtorek rzecznik rządu Brandenburgii Florian Engels.

Po wystąpieniu w niedzielę pierwszych objawów przeziębienia Woidke zrezygnował z wizyt i spotkań. Trwa ustalanie, z którymi osobami wcześniej się kontaktował.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 15 352, do 560 379 - wynika z danych opublikowanych wcześniej we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejnych 131 osób z Covid-19, przez co ogólna liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 10 661.