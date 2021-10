Niemcy: Premier Saksonii: potrzebujemy ogrodzeń i prawdopodobnie murów na granicy UE z Białorusią

Potrzebujemy ogrodzeń i prawdopodobnie potrzebujemy murów - powiedział premier Saksonii Michael Kretschmer we wtorek w Brukseli. "Nawet jeśli to gorzkie i nie daje pięknych zdjęć. Nikt nie jest zainteresowany stawianiem murów, ale teraz liczy się to, że Unia Europejska udowodni swoją zdolność do obrony" - przytacza w środę wypowiedź ministra "Sueddeutsche Zeitung".

Kretschmer opowiada się za umocnieniem granicy zewnętrznej UE z Białorusią. Jest to jego zdaniem skuteczny środek kontroli napływu uchodźców. Litwa, Łotwa, a zwłaszcza Polska powinny otrzymać wszelkie potrzebne im wsparcie

Premier Saksonii rozmawiał wcześniej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - pisze SZ. Alaksandr Łukaszenka prowadzi perfidną grę, powiedział Kretschmer. "Chciałbym, żeby Unia Europejska była teraz silna i wyprostowała plecy, nie możemy dać się szantażować takiemu dyktatorowi". Litwa, Łotwa, a zwłaszcza Polska powinny otrzymać wszelkie potrzebne im wsparcie. "Tylko wtedy, gdy granica zostanie zamknięta i nie będzie można już przemycać ludzi, to zjawisko się skończy" - stwierdził premier Saksonii.

Kryzys musi być zwalczany u podstaw - zaznaczył Kretschmer. Z jednej strony jest to kwestia rozpoczęcia negocjacji z krajami pochodzenia migrantów. Z drugiej strony należy nałożyć sankcje, na przykład na linie lotnicze, które latają z uchodźcami na Białoruś. Po trzecie, potrzebne są "fizyczne granice", które zostaną zlikwidowane, gdy na Białorusi zapanuje demokracja.

Wiosną Łukaszenka w odpowiedzi na zachodnie sankcje zadeklarował, że nie będzie już zatrzymywał migrantów w drodze do UE. Od tego czasu wzrasta liczba nielegalnych przekroczeń granicy na zewnętrznych granicach UE z Białorusią oraz na granicy polsko-niemieckiej.

Z Berlina Berenika Lemańczyk