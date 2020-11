Niemcy: Premierzy krajów związkowych zgodni ws. przedłużenia częściowego lockdownu

Premierzy landów Niemiec wstęnie uzgodnili, że częściowy lockdown w kraju powinien zostać przedłużony do 20 grudnia. Ostateczna decyzja - w tym w sprawie szczegółów - zapadnie w środę, podczas spotkania premierów z kanclerz Angelą Merkel - podaje we wtorek telewizja ARD.

Przedłużenie częściowej blokady w Niemczech do 20 grudnia jest niemal pewne. Premierzy krajów związkowych uzgodnili w poniedziałek wieczorem, że związane z pandemią koronawirusa ograniczenia, które obowiązują do końca listopada, powinny dalej obowiązywać w całym kraju do 20 grudnia.

Z punktu widzenia krajów związkowych grudniowy harmonogram ograniczeń był już w dużej mierze ustalony, a premierzy uzgodnili teraz kilka szczegółowych kwestii. Dotyczy to przede wszystkim "delikatnego tematu Bożego Narodzenia" - informuje ARD.

Zgodnie z projektem uchwały, do którego dotarła ARD, w święta powinny obowiązywać jednolite zasady dotyczące kontaktów. W okresie od 23 grudnia do 1 stycznia mogą być możliwe spotkania członków jednego gospodarstwa domowego z osobami niebędącymi członkami rodziny lub z osobami spoza gospodarstwa, do maksymalnie 10 osób. Dzieci do 14. roku życia mają nie być objęte tym ograniczeniem.

"Oczywiście to musi być Boże Narodzenie, które można świętować z dziadkami, z wnukami" - powiedział burmistrz Berlina Michael Mueller w porannym magazynie telewizji ARD i ZDF. Polityk jest przewodniczącym konferencji premierów landów i jest w związku z tym odpowiedzialny za koordynację interesów krajów związkowych przed środowym spotkaniem z Merkel.

Kompromis pojawia się również w kwestii świętowania sylwestra: tej nocy fajerwerki na ruchliwych placach publicznych i ulicach mają być zakazane, aby uniknąć gromadzenia się ludzi. Zasadniczo zaleca się powstrzymanie się od odpalania sztucznych ogni na przełomie roku - ale nie ma zakazu sprzedaży.

Wspólne propozycje, na które zgodzili się premierzy, mają być podstawą do rozmów z kanclerz. "Myślę, że naprawdę mamy bardzo domknięty plan, który chcemy wspólnie wprowadzić" - powiedział Mueller.

Jeśli chodzi o szkoły, Mueller stwierdził: "Chcemy w miarę możliwości prowadzić bezpośrednie nauczanie". Dotyczy to zwłaszcza niższych klas, w przypadku których lekcje są szczególnie ważne ze względów społecznych. Jak dodał, bardziej elastycznie można podejść do starszych uczniów i pomyśleć na przykład o lekcjach hybrydowych. W przypadku wyższych grup wiekowych należy również zalecić ogólny wymóg maseczek - dodał.

Wciąż nie jest jasne, czy ograniczenia koronawirusowe będą przedłużone o 14 dni po 20 grudnia, jeśli wskaźnik infekcji nie zmniejszy się znacząco. Pozostaje też kwestią otwartą, czy inaczej traktowane będą obszary o niskiej liczbie zakażeń.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kontaktów mają zostać zaostrzone. "Prywatne spotkania z przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi powinny być ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i do innego gospodarstwa domowego, ale w każdym razie do maksymalnie pięciu osób". Obecnie jest to dziesięć osób lub dwa gospodarstwa domowe.

Według informacji agencji dpa oczekuje się, że rząd federalny przedłoży bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące szkół i świąt Bożego Narodzenia, niż proponują to rządy krajowe. Podczas ostatnich rozmów tydzień temu Merkel nie przedstawiła propozycji w sprawie dalszego ograniczania kontaktów i zaostrzenia przepisów w szkołach ze względu na weto krajów związkowych.

Rząd federalny już obiecał przedłużyć wsparcie finansowe dla dotkniętych firm i osób samozatrudnionych, takich jak artyści, jeśli częściowy lockdown zostanie przedłużony do grudnia. Wartość dodatkowego wsparcia szacuje się w miliardach euro.

Z Berlina Berenika Lemańczyk