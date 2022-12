Niemcy: Prezydent Steinmeier pojedzie na pogrzeb byłego papieża Benedykta XVI

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier uda się 5 stycznia do Rzymu na mszę pogrzebową byłego papieża Benedykta XVI. Ogłosił to w sobotę podczas lotu do Brazylii.

"Jedność chrześcijaństwa i dialog religii, współistnienie religii i społeczeństwa były szczególnie bliskie jego sercu. Dążył do dialogu z Żydami i muzułmanami, a także wszystkimi wyznaniami chrześcijańskimi na całym świecie" - napisał w sobotę po śmierci Benedykta XVI prezydent Niemiec.

Już dzieło profesora Josepha Ratzingera łączyło wysoki poziom wykształcenia teologicznego i filozoficznego ze zrozumiałym językiem. "Dlatego wielu ludzi, nie tylko katolików, znalazło w jego pismach i przemowach jasną orientację. Zmierzył się z poszukiwaniami i pytaniami ludzi" - stwierdził Steinmeier, cytowany przez agencję dpa.

