Niemcy: Prezydent Steinmeier spotkał się z szefami misji dyplomatycznych, m.in. z ambasadorem RP

W czwartek w Pałacu Bellevue w Berlinie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wydał tradycyjne noworoczne przyjęcie dla szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w RFN. W wydarzeniu uczestniczył ambasador RP Dariusz Pawłoś.

"Tak, 2022 był mrocznym rokiem. Ale nauczyliśmy się też jednej rzeczy: wola wolności jest nieodłączną częścią ludzkiej natury. Ludzie chcą być wolni. I z tego czerpią siłę" - podkreślił w swoim przemówieniu podczas spotkania z dyplomatami Frank-Walter Steinmeier. Niemiecki prezydent zwrócił też uwagę, że "doświadczyliśmy i wciąż doświadczamy, że nikt nie powinien lekceważyć siły prawa i demokracji".

W imieniu szefów misji dyplomatycznych głos zabrał nuncjusz apostolski, arcybiskup Nikola Eterović. Jako największe wyzwanie minionego roku wymienił inwazję rosyjską na Ukrainę w lutym 2022 r. i starania o przywrócenie pokoju w Europie. Przy tej okazji podkreślił, że jesteśmy świadkami wielowymiarowej pomocy i wsparcia udzielanej Ukrainie, które obejmuje przyjmowanie uchodźców wojennych, w szczególności kobiet i dzieci. Ich liczba na terenie RFN sięgnęła w grudniu 2022 roku

1 042 786 osób.

"Jedynie Polska przyjęła więcej ukraińskich uchodźców i osób przesiedlonych" - podkreślił arcybiskup Eterović i dodał, że "po 11 miesiącach wojny nie pojawiły się żadne poważne inicjatywy pokojowe, który zakończyłyby cierpienie społeczeństwa ukraińskiego i masowe zniszczenia kraju".

W wydarzeniu w Pałacu Bellevue uczestniczył ambasador RP Dariusz Pawłoś, który przy tej okazji rozmawiał z wieloma przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w RFN na temat bieżących wyzwań polityki międzynarodowej - poinformowała PAP ambasada RP w Berlinie.

Ambasador Dariusz Pawłoś w rozmowie z protokołem dyplomatycznym Urzędu Prezydenta Federalnego wyraził ubolewanie, że uroczystość ta odbywa się w tym samym terminie, co przyjęcie noworoczne w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy i kilkudziesięciu ambasadorów podwójnej akredytacji nie mogło pojechać do Warszawy. Uzgodniono, że w następnym roku terminy te zostaną uzgodnione, aby nie dochodziło do organizacji konkurencyjnych uroczystości.

Z Berlina Berenika Lemańczyk