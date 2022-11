Niemcy: Prezydent Steinmeier: Ukraina musi sama decydować o ewentualnych negocjacjach z Rosją

Ukraina musi mieć wolną rękę w decydowaniu o negocjacjach w sprawie zawieszenia broni - uważa prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Nie można decydować zamiast Ukrainy - stwierdził w niedzielę w wywiadzie dla telewizji ARD.

"Ukraina musi powiedzieć, kiedy chce takich negocjacji, uważa je za obiecujące" - podkreślił Steinmeier.

Niemieckie media przypominają w tym kontekście, że według dziennika "Washington Post" Stany Zjednoczone nieoficjalnie zwróciły się do Ukrainy o zasygnalizowanie otwartości na negocjacje z Rosją. Gazeta tłumaczy, że nie ma to na celu zmuszenia Ukrainy do negocjacji, ale zapewnienie stałego wsparcia ze strony innych krajów