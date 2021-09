Niemcy: Prezydent wzywa do głosowania w wyborach do Bundestagu

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wezwał obywateli do oddania głosu w niedzielnych wyborach do Bundestagu. W gazecie "Bild am Sonntag" napisał: "Głosujmy razem - na silną demokrację i dobrą przyszłość. Każdy głos się liczy - Twój głos się liczy. Dlatego proszę was: idźcie dziś na wybory!".

Steinmeier podkreślił w artykule, że demokracja rozwija się dzięki zaangażowaniu i uczestnictwu. "Jeśli nie głosujesz, pozwalasz innym decydować za Ciebie" - napisał prezydent.

Dzień wyborów jest "ważnym dniem dla Niemiec i świętem dla wszystkich obywateli", dodał. Teraz głos należy do wyborców. "To Państwo zadecydują, w jakim kierunku podąży nasz kraj w ciągu najbliższych czterech lat, jakie partie będą nas reprezentować w Bundestagu i z jaką siłą, jaki rząd będzie kierował naszym krajem. Możecie mieć wpływ na to, jak będziemy postępować wobec małych i dużych wyzwań naszych czasów" - napisał Steinmeier.

"Nasz kraj stoi w obliczu transformacji politycznej. Ale wyzwania pozostają: w walce z pandemią koronawirusa i jej skutkami, w zwalczaniu zmian klimatycznych, w cyfryzacji, edukacji i opiece, w bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym oraz we współpracy europejskiej" - napisał prezydent.

O ósmej rano zostały w Niemczech otwarte lokale wyborcze. Do godziny 18 Niemcy będą wybierać nowy parlament, który wskaże następcę Angeli Merkel, odchodzącej po 16 latach pełnienia urzędu kanclerza. W sondażach wyborczych prowadzi socjaldemokratyczna SPD z niewielką, 2-4 procentową przewagą nad chadecką Unią CDU/CSU.

Z Berlina Berenika Lemańczyk