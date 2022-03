Niemcy: Prezydent Zełenski i ambasador Melnyk: mimo wojny, Niemcom nadal zależy na relacjach z Rosją

„Koncert solidarności dla Ukrainy”, zorganizowany w niedzielę w Berlinie przez prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, był „policzkiem dla Ukraińców” – ocenił we wtorek ambasador Ukrainy w RFN Andrij Melnyk. Do udziału w koncercie zaproszono bowiem artystów z Rosji.

Melnyk kategorycznie odmówił wzięcia udziału w wydarzeniu. Także prezydent Zełenski u udzielonym "The Economist" wywiadzie zarzuca Niemcom przedkładanie relacji z Rosją nad chęć pomocy Ukrainie.

"To nie była pomyłka ani brak taktu ze strony prezydenta federalnego, ale świadoma polityka rządu federalnego, by budować relacje z Rosją nawet w trakcie trwania wywołanej przez nią wojny" - ocenił Melnyk niedzielny koncert we wtorek na Twitterze. https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1508589578608947210

Melnyk, zaproszony przez prezydenta Steinmeiera na "Koncert solidarności dla Ukrainy", odmówił udziału, argumentując, że w wydarzeniu tym biorą udział "tylko rosyjscy soliści, żadnych Ukraińców". Uznał za afront zorganizowanie takiego wydarzenia "w samym środku rosyjskiej wojny przeciw ukraińskim cywilom". https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1507855097866379266

Cerstin Gammelin, rzeczniczka prezydenckiej kancelarii, "wyraziła żal" z powodu nieobecności ambasadora Ukrainy. Wyjaśniała, że do udziału w koncercie zostali zaproszeni muzycy m.in. z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Niemiec, którzy mieli wspólnie wykonać utwory kompozytorów ukraińskich, rosyjskich i polskich.

W niedzielę na Twitterze Melnyk oświadczył: "Dobry Boże, dlaczego prezydentowi federalnemu tak trudno jest zrozumieć, że dopóki rosyjskie bomby spadają na nasze miasta, a tysiące cywilów jest mordowanych w dzień i w nocy, my, Ukraińcy, nie jesteśmy w nastroju na +wysoką kulturę rosyjską+. Basta". https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1508019354683813890

W wywiadzie dla brytyjskiego "The Economist" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował pragmatyczne i chłodne podejście Niemiec do pomocy Ukrainie, co w poniedziałkowym wydaniu opisał "Die Welt".

"Patrzą na wojnę na Ukrainie z zimnej, ekonomicznej perspektywy, zwracając dużą uwagę skutki udzielanej pomocy dla siebie" - ocenił Zełenski postawę rządu federalnego. Podkreślił, że wpływ na postawę Niemiec mają utrzymywane od dawna relacje z Rosją.

"Myślę, że Niemcy popełniają obecnie błąd" - zauważył Zełenski. Jego zdaniem w trwającym konflikcie "Niemcy próbują działać jako mediator i balansować sytuację", co im się chwali, jednak z drugiej strony "od dawna utrzymują relacje z Rosją" i oceniają sytuację z punktu widzenia korzyści dla własnej ekonomii.

Niemcy "czasami" pomagają - przyznał Zełenski. Uważa jednak, że niemieccy politycy nie są zbyt aktywni, działają "próbując się dostosowywać do rozwoju sytuacji". "Niemcy są bardziej pragmatyczne, niż jakikolwiek inny kraj" - dodał Zełenski. Jego zdaniem niemiecki rząd będzie pomagał tylko tak długo, dopóki będzie wywierana na niego wewnętrzna presja.

"Myślę, że Niemcy popełniają dzisiaj błąd. To pokazuje też historia stosunków Niemiec z Rosją" - ocenił i podsumował, że na szczęście "są inne kraje, mniejsze kraje, które w pełni nas wspierają". Jako przeciwwagę do postawy Niemiec Zełenski wskazał na Wielką Brytanię, która - jak podkreślił - "w pełni popiera Ukrainę i jest po naszej stronie".