Niemcy: Prezydent Zełenski: możemy osiągnąć niewyobrażalne wcześniej rezultaty przy odbudowie Ukrainy

Oto, co oznacza pokój dla Ukrainy, oto, co oznacza zwycięstwo - Ukraina to gwarant bezpieczeństwa, to nasz wspólny rozwój. Osiągamy rezultaty, których nie mogliśmy sobie nawet kiedyś wyobrazić - na froncie, czy w integracji z instytucjami Unii Europejskiej, i możemy osiągnąć takie same rezultaty także przy odbudowie Ukrainy - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas zdalnego wystąpienia na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.

"Mamy potencjał, mamy go też dzięki wam. Nasz dialog trwa i mam nadzieję, że będzie się rozwijał, aż do czasu, gdy opracujemy konkretne kwoty, konkretne liczby" - dodał ukraiński przywódca.

"Niech agresor zobaczy, że jego cel jest nieosiągalny, a nasze wspólne cele zostaną zrealizowane" - przekazał Zełenski, nawołując do opracowania mechanizmu powojennych odszkodowań dla Ukrainy od Rosji, w tym przekazania Kijowowi zamrożonych w krajach UE rosyjskich aktywów.