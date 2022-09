Niemcy: Prezydent Zełenski prosi kanclerza Scholza o więcej broni i o sankcje na Rosję

Podczas przeprowadzonej w środę wieczorem rozmowy telefonicznej z kanclerzem Olafem Scholzem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się ponownie do Niemiec o dalsze dostawy broni oraz zaapelował o zaostrzenie planowanego, ósmego pakietu unijnych sankcji wobec Moskwy – informuje w czwartek portal dziennika „Welt”.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Jeśli chodzi o obronność, podkreśliłem, że oczekujemy od Niemiec systemu obrony przeciwrakietowej" - stwierdził prezydent Zełenski, komentując rozmowę z kanclerzem Olafem Scholzem (SPD).

Tematem rozmowy był też nowy pakiet sankcji UE wobec Rosji. "Na dzień dzisiejszy jest jeszcze coś do dodania do ósmego pakietu sankcji" - powiedział Zełenski. Obydwaj przywódcy omówili też sprawę sabotażu, dokonanego na gazociągu Nord Stream.

"Mimo pozornych referendów, przeprowadzanych przez Rosję w okupowanych regionach, Ukraina nie zaakceptuje strat terytorialnych i odzyska swoje terytorium. Po raz kolejny wzywam rosyjskich żołnierzy do ucieczki, lub do poddania się. To jedyny sposób, w jaki mogą uratować swoje życie" - powiedział w środę wieczorem prezydent Zełenski.