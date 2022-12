Niemcy: Prezydent Zełenski zwrócił się do G7 z prośbą o dostawy broni dalekiego zasięgu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w poniedziałek do przywódców G7, podczas szczytu grupy w formacie online, z prośbą o dostawy broni dalekiego zasięgu, czołgów, broni, amunicji artyleryjskiej i gazu.

Zełenski, który połączył się z przywódcami G7 online, powiedział, że Ukraina potrzebuje "około dwóch milionów metrów sześciennych gazu", aby przetrwać zimę po zniszczeniu przez rosyjskie siły znacznej części ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Zniszczenia elektrowni "sprawiły, że musimy wykorzystywać więcej gazu niż było to planowane. Dlatego też potrzebujemy dodatkowych dostaw gazu tej zimy" - wyjaśnił.

Zełenski zaproponował też zwołanie "światowego szczytu pokojowego" poświęconego Ukrainie.

"Proponuję zorganizowanie specjalnego szczytu - szczytu w sprawie pokoju światowego - aby zdecydować, w jaki sposób i kiedy możemy wprowadzić w życie punkty ukraińskiej formuły pokojowej" - powiedział prezydent.

Zaapelował też do Moskwy o wycofanie wojsk z Ukrainy przed świętami, aby "doprowadzić do trwałego zaprzestania walk" i do podjęcia "istotnych" kroków na rzecz dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

W wydanym wcześniej w poniedziałek komunikacie przywódców G7 poinformowano, że grupa, której w tym roku przewodniczą Niemcy, będzie nadal wspierać Kijów "sprzętem wojskowym i obronnym", skoncentruje się jednak w najbliższym czasie na dostarczaniu Ukrainie systemów obrony powietrznej.

Przywódcy krajów G7 uzgodnili, że będą nadal razem "wzmacniać potencjał militarny Ukrainy" i koordynować swoje działania w tym obszarze.

10-punktowa ukraińska formuła pokojowa przewiduje ukaranie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, wycofanie wszystkich rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej kraju oraz uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i deportowanych. Plan zawiera również postulat zapobiegania niszczeniu środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i nuklearnego.

Zełenski przedstawił tę formułę 15 listopada w czasie wirtualnego przemówienia do liderów G20.