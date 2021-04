Niemcy: Prezydium CDU popiera kandydaturę Armina Lascheta na kanclerza

Prezydium Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) zdecydowaną większością głosów poparło w poniedziałek kandydaturę szefa ugrupowania, Armina Lascheta, na kanclerza Niemiec we wrześniowych wyborach parlamentarnych.

Poinformował o tym premier Hesji Volker Bouffier po posiedzeniu prezydium - informuje telewizja ARD.

Członkowie partyjnego kierownictwa ocenili, że Laschet potrafi "zbierać opinie, kształtować postawy, a także konsekwentnie je reprezentować" - podaje agencja Reutera, powołując się na kręgi partyjne.

Prezydium dało Laschetowi do zrozumienia, że "uważa go za właściwego kandydata, i poprosiło go, aby omówił teraz z Markusem Soederem (szefem siostrzanej partii chadeckiej CDU - Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) - PAP), jak należy postąpić w tej sprawie" - wynika z informacji uzyskanych od tych osób.

Soeder podkreślił, że zamierza kandydować "tylko wtedy, gdy CDU będzie chciała mnie poprzeć". W przeciwnym razie, jak powiedział, "nie będzie chował urazy". Po południu szef CSU ma naradzić się z prezydium swojego ugrupowania w formie wideokonferencji.

Soeder i Laschet oświadczyli w niedzielę, że są gotowi rywalizować o nominację z ramienia rządzącego chadeckiego bloku CDU/CSU na kanclerza Niemiec przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu.

Nowy kanclerz zastąpi na tym stanowisku Angelę Merkel, która rządzi w Niemczech od 16 lat. Będzie to koniec "ery Merkel", jak pisze niemiecka prasa.