Niemcy: Prokuratura federalna oskarża trzech mężczyzn o gloryfikowanie nazizmu w sieci

Niemiecka prokuratura federalna chce postawić przed sądem operatora globalnej antysemickiej sieci działającej w internecie oraz dwóch innych mężczyzn, którzy mieli należeć do prawicowej ekstremistycznej organizacji przestępczej, tzw. Partii Gojów, i rozprzestrzeniać treści "gloryfikujące" narodowy socjalizm - podała w poniedziałek dpa.

Jeden z oskarżonych miał rozbudowywać od 2014 r. międzynarodową siatkę internetową szerzącą antysemicką agitację na całym świecie. Inny zaś, jak przekazała prokuratura, pomagał w tworzeniu sieci i koordynował grupy z Niemiec. Ostatni nie należał do kierownictwa, ale udostępniał "znaczną ilość treści antysemickich".

Dwóch głównych podejrzanych aresztowano 16 lipca ubiegłego roku, jednego w Berlinie, a drugiego w Herleen w Holandii. Prokuratura federalna podkreśliła, że sprawa ma "szczególne znaczenie". Wskazała, że nienawistne publikacje w internecie sprawiają, iż atakowane grupy zaczynają mieć wątpliwości "co do skutecznej ochrony ich konstytucyjnie gwarantowanych praw do wolności, życia, zdrowia i posiadania własnego mienia".

Wyższy sąd okręgowy w Duesseldorfie zdecyduje, czy przyjmie akt oskarżenia.