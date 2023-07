Niemcy: Propozycja CDU: obowiązek pracy dla ubiegających się o azyl

Joachim Walter, szef CDU w Badenii-Wirtembergii, chce, aby osoby ubiegające się o azyl w Niemczech były zobowiązane do podejmowania pracy. "Byłoby to dla nas ważne na poziomie powiatów (…), aby uchodźcy szybko podejmowali pracę, także w organizacjach non profit" – wyjaśnił Walter.

"Nasze państwo opiekuńcze pomaga tym, którzy potrzebują pomocy. Ale państwo musi też oczekiwać, że każda jednostka będzie wtedy również w miarę swoich możliwości przyczyniać się do sukcesu społeczeństwa. Także przez prace społeczne" - potwierdził Steffen Jaeger, przewodniczący Rady Miejskiej Badenii-Wirtembergii.

Jak wskazał Jaeger, ręce do pracy potrzebne są np. na budowach, a także w sektorze opieki nad osobami starszymi. "W latach 80. osoby ubiegające się o azyl były wykorzystywane do zamiatania ulic w Berlinie" - przypomniał Jaeger. Miejscy radni opowiedzieli się też za "ustanowieniem i zorganizowaniem obowiązku przyjmowania przez osoby ubiegające się o azyl pracy niekomercyjnej".

Lider regionalnej grupy CSU Alexander Dobrindt uważa, że do niepracujących migrantów powinno trafiać mniej pieniędzy. Jego zdaniem należałoby powiązać wysokość wsparcia finansowego z "obowiązkiem współpracy". "Oferta pracy powinna być częścią procesu integracji. Jeśli ta oferta nie zostanie zaakceptowana, muszą nastąpić cięcia świadczeń" - wyjaśnił Dobrindt.

Stephan Thomae (FDP) stwierdził, że proces azylowy powinien być "zorganizowany i kontrolowany w taki sposób, aby nie dochodziło do imigracji do systemu społecznego, ale do niemieckiego rynku pracy". "Każdy, kto się stara, chce tu pracować i wnieść coś do naszego społeczeństwa, powinien mieć taką perspektywę. Ten, kto nie chce tego robić, musi opuścić Niemcy" - stwierdził polityk FDP.

Szef frakcji parlamentarnej FDP Christoph Meyer określił inicjatywę CDU/CSU jako "desperacki manewr wyborczy" opozycji. Stwierdził jednak: "Nie chcemy imigracji do naszych systemów społecznych, ale wykwalifikowanej imigracji na rynek pracy. Dlatego powinniśmy dalej ograniczać czynniki przyciągające, zapewniając jedynie świadczenia rzeczowe osobom ubiegającym się o azyl".

"Rynek pracy jest ważną dźwignią integracji. Zapewnienie do niego dostępu osobom ubiegającym się o azyl za pomocą szybkich procedur powinno mieć kluczowe znaczenie. Jest to również ważne dla pracodawców" - skomentował ekspert ds. rynku pracy Enzo Weber z Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Zawodami.

Weber zaznaczył przy tym, że złym pomysłem jest zmuszanie uchodźców do prac społecznych. "Powinniśmy skierować ludzi do produktywnych miejsc pracy. Mamy największy niedobór siły roboczej od czasu cudu gospodarczego" - stwierdził ekspert.