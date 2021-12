Niemcy: Protesty przeciwników restrykcji pandemicznych w kilku miastach

W weekend w kilku niemieckich miastach odbyły się demonstracje przeciwników restrykcji pandemicznych i obowiązku szczepień. Podczas sobotniego protestu w Greiz (Turyngia) rannych zostało 14 policjantów – informuje w niedzielę "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

W sobotniej demonstracji w Greiz udział wzięło około 1000 protestujących, którzy zwołali się poprzez media społecznościowe. 14 policjantów zostało rannych, gdy protestujący usiłowali przerwać policyjny kordon - poinformowała policja, dodając, że w związku z tym zdarzeniem wszczęto 44 postępowania karne i 47 postępowań o wykroczenia administracyjne.

W wiecu, który pod hasłem "O wolność, prawdę i samostanowienie" odbył się w sobotę w Reutlingen (Badenia-Wirtembergia), uczestniczyło ok. 1500 osób. Jak informuje tamtejsza policja, napomnienia o noszeniu maseczek zostały przez demonstrantów zignorowane, w wyniku czego zgromadzenie zostało rozwiązane.

Nielegalna demonstracja ruszyła jednak dalej, a przemarszowi towarzyszyły pochodnie i pirotechnika - relacjonuje "FAZ". Podczas próby zatrzymania pochodu "uczestnicy brutalnie przerwali kordon policji, która została zmuszona do użycia gazu pieprzowego i pałek" - przekazała policja. Tutaj także wszczęto kilka postępowań karnych za atak na funkcjonariuszy i znieważanie, ponadto spisano ok. 100 osób.

Również w sobotę ok. 100 osób wzięło udział w nielegalnej demonstracji we Frankfurcie (Hesja). Jak poinformowała policja, to zgromadzenie zostało rozwiązane.

Policja zatrzymała także niezarejestrowany, liczący ok. 550 uczestników, marsz ruchu przeciwników restrykcji pandemicznych w Hamm (Nadrenia Północna-Westfalia). Według policji podczas tego marszu doszło do wielu naruszeń prawa. Wszczęto też postępowanie karne przeciwko liderowi akcji za naruszenie ustawy o zgromadzeniach - dodaje "FAZ".

Także w Hamburgu, Trewirze, Berlinie, Schwerinie i kilku miastach w Bawarii i Saksonii-Anhalt ludzie wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko restrykcjom pandemicznym. W tych miastach demonstracje przebiegły spokojnie.

Marzena Szulc