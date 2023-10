Niemcy: Przewodnicząca Bundestagu: trzeba zrobić więcej, aby chronić Żydów

Zdaniem przewodniczącej Bundestagu Baerbel Bas (SPD) w Niemczech należy zrobić więcej, aby skutecznie chronić Żydów i ich instytucje. Wzrost liczby ataków antysemickich sprawił, że istnieje „pilna potrzeba zwiększenia obecności policji” – przyznała Bas w niedzielę w wieczornym programie ARD „Raport z Berlina”.

Bas stwierdziła, że należy podjąć więcej działań zapobiegawczych niż ma to miejsce obecnie. Jej zdaniem oprócz walki z prawicowym ekstremizmem potrzebna jest także praca edukacyjna wśród migrantów, którzy "mogą mieć wypaczony obraz Izraela".

Zapytana o zjawisko "importowanego antysemityzmu", Bas potwierdziła, że dotychczasowa polityka mogła być zbyt beztroska. "Może byliśmy też naiwni" - przyznała.

Jeśli chodzi o liczne akty poparcia dla Palestyny, Bas wskazała na prawo do demonstracji, ale też na jego ograniczenia. Podkreśliła, że podczas demonstracji nie może dochodzić do ataków oraz nawoływania do nienawiści.

"Nienawiść i podżeganie do niej nie są opiniami. Zatem nie jest to objęte wolnością słowa" - wyjaśniła podkreślając, że w takich uzasadnionych przypadkach należy zakazywać demonstracji.