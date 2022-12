Niemcy: Przewodniczący Konferencji Episkopatu: wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Georg Baetzing wezwał w środę wiernych o modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta XVI.

"Przyłączam się do wezwania do modlitwy papieża Franciszka. Moje myśli są z papieżem emerytem. Wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI" - napisał niemiecki biskup na Twitterze.

Rano w środę podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Franciszek poprosił wszystkich o modlitwę za swego poprzednika i wyjawił, że jest on "bardzo chory".

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w oświadczeniu przekazanym watykanistom przed południem poinformował, że w ostatnich godzinach doszło do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI, co wyjaśnił jego zaawansowanym wiekiem. Ponadto napisał, że sytuacja jest pod kontrolą, a nad emerytowanym papieżem czuwają lekarze.

Po tym komunikacie nie napłynęły już potem żadne oficjalne wiadomości z Watykanu.