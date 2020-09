Niemcy: Przewodniczącym komisji śledczej ds. Wirecard ma zostać deputowany AfD

W związku z zamiarem powołania komisji śledczej Bundestagu dla zbadania afery koncernu elektronicznych usług płatniczych Wirecard trwa dyskusja wokół jej przewodnictwa, które na mocy parlamentarnej pragmatyki przypada prawicowo-populistycznej Alternatywie dla Niemiec (AfD) - poinformowała w czwartek agencja dpa.

Ugrupowanie to jest całkowicie izolowane politycznie zarówno w parlamencie Niemiec, jak też we wszystkich niemieckich parlamentach krajowych.

Wirecard - do niedawna jeden z liderów niemieckiej giełdy we Frankfurcie nad Menem - ogłosił w czerwcu niewypłacalność. Okazało się wtedy, że zaksięgował w swych bilansach fikcyjne najprawdopodobniej wpływy w łącznej wysokości 1,9 mld euro. W powszechnej opinii niemieckie władze nie reagowały w odpowiedni sposób na wcześniejsze doniesienia o poważnych nieprawidłowościach w działalności koncernu.

W wypowiedzi dla czwartkowego wydania dziennika ekonomicznego "Handelsblatt", zajmujący się na forum Bundestagu polityką finansową deputowany postkomunistycznej Lewicy Fabio De Masi oświadczył, że komisji należy zagwarantować "integralność dochodzeń" i dlatego na jej przewodniczącego AfD musi zaproponować kandydata dysponującego "integralnością osobistą". "To, że najwyraźniej AfD kandydatów takich nie posiada, nie jest przecież moim problemem" - dodał.

Jak wskazuje dpa, przedstawiciele współrządzącej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i liberalnej Partii Wolnych Demokratów (FDP) mają w tej kwestii mniej zastrzeżeń. "Właśnie w komisji śledczej podwójnie trudne jest odmówienie mniejszości tego, co według parlamentarnych zwyczajów się jej należy. Dla frakcji SPD jest jednak jasne, że nie istnieje żaden automatyzm głosowania na określone osoby" - powiedział "Handelsblattowi" socjaldemokratyczny poseł Jens Zimmermann.

W rozmowie z dpa deputowany FDP Florian Toncar zaznaczył, że nie należy przeceniać politycznego znaczenia funkcji przewodniczącego komisji. "Nie chodzi o pojedyncze osoby, lecz o to, by obiektywnie zbadać błędy w nadzorze (nad Wirecard) i wyciągnąć właściwe wnioski z tych bezprecedensowych zaniedbań kontroli. To jest właśnie zasadnicza kwestia" - podkreślił dodając, że w każdym razie w ciągu ubiegłych dwóch miesięcy nie zauważył żadnego istotniejszego wkładu AfD w wyjaśnianie afery.

Zajmująca się aferą Wirecard prokuratura w Monachium zakłada, że koncern fałszował swe księgi rachunkowe już od 2015 roku, dopuszczając się w ten sposób oszustwa na znaczną skalę w trybie przestępczości zorganizowanej.

W Bundestagu istnieje większość dla powołania komisji śledczej w sprawie Wirecard i może ona zostać utworzona jeszcze we wrześniu. Na jej przewodniczącego typowany jest były wiceszef AfD Kay Gottschalk. Jak pisze dpa, uchodzi on za umiarkowanego, ale w trakcie partyjnych zgromadzeń występował niejednokrotnie z ostrymi populistycznymi wypowiedziami puentującymi.

Statutowa działalność koncernu Wirecard z główną siedzibą w Aschheim koło Monachium polegała na realizowaniu bezgotówkowych przepływów pieniędzy między podmiotami wymiany handlowej z jednej strony, a bankami oraz firmami udostępniającymi karty kredytowe z drugiej strony.

Przed ogłoszeniem w czerwcu niewypłacalności Wirecard przyznał, że zdeponowane jakoby na kontach powierniczych na Filipinach pieniądze w łącznej kwocie 1,9 mld euro najprawdopodobniej nie istnieją. Miały to być rzekome wpływy z transakcji dokonywanych przez podległe koncernowi spółki, które realizowały płatności kartami kredytowymi na terenie Azji Południowo-Wschodniej i Środkowego Wschodu. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że niemal wszystkie lub nawet wszystkie te transakcje były zmyślone.

Prowadząca śledztwo w sprawie Wirecard prokuratura w Monachium wychodzi z założenia, że koncern księgował fikcyjne transakcje już od 2015 roku, dopuszczając się w ten sposób zorganizowanego spisku w celu dokonywania oszustw na wielką skalę. Cały proceder przyniósł bankom i inwestorom straty sięgające łącznie 3,2 mld euro.

Jak zauważyła agencja dpa, przy wyjaśnianiu politycznych aspektów afery chodzić będzie przede wszystkim o to, kiedy dokładnie niemiecki rząd dowiedział się o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Wirecard i czy nie zareagował na nie zbyt słabo.