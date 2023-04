Niemcy: Przez blokady aktywistów klimatycznych służby ratunkowe nie docierają na czas do potrzebujących pomocy

Z powodu blokad na drogach organizowanych przez aktywistów klimatycznych od czerwca 2022 r. do końca lutego br. berlińskie służby ratunkowe 28 razy dotarły z opóźnieniem na miejsce zdarzenia. Suma opóźnień wyniosła ponad pięć godzin – informuje we wtorek portal dziennika „Tagesspiegel”. Aktywiści zapowiadają kontynuowanie swoich akcji.

Berlińska straż pożarna od lata 2022 roku prowadzi statystyki opóźnień spowodowanych blokadami na drogach. Ze zgromadzonych danych wynika, że od czerwca ubiegłego roku do końca lutego doszło z tego powodu do 28 opóźnień, które w sumie wyniosły 315 minut (5 godzin i 15 minut). Poszczególne spóźnienia wynosiły od jednej minuty do nawet godziny.

"Statystyki nie mówią, jakie miało to konsekwencje medyczne dla pacjentów. Ale sytuacja w służbach ratunkowych i bez tego jest trudna" - komentuje "Tagesspiegel".

Aktywiści klimatyczni Ostatnie Pokolenie (Letzte Generation) wielokrotnie deklarowali, że w przypadku blokad będą umożliwiać przejazd pojazdom ratunkowym. Mimo tych zapewnień pomoc medyczna kilka razy nadeszła z opóźnieniem - podkreśla "Tagesspiegel".

Podczas poniedziałkowej akcji aktywiści zablokowali autostradę A100 - wyjechali na nią samochodami, po czym wysiedli i stanęli na drodze, uniemożliwiając ruch. Na zdjęciach opublikowanych m.in. przez dziennikarzy portalu RBB i byłego naczelnego "Bilda" Juliana Reichelta widać karetkę, która utknęła w tym czasie w korku.

Jak przekonywali później aktywiści na Twitterze, informacja ta była częścią "kampanii oszczerstw" prowadzonej przez "byłego naczelnego +Bilda+ i inne prawicowe konta ekstremistyczne na Twitterze". "To jasne, że (karetka) czekała tam specjalnie na pojawienie się ludzi z Ostatniego Pokolenia" - twierdzili aktywiści.

Straż pożarna oświadczyła jednak, że karetka była w drodze do pacjenta wymagającego pomocy medycznej.

Jak potwierdziła berlińska senator ds. spraw wewnętrznych Iris Spranger (SPD), w poniedziałek z powodu "szeroko zakrojonych blokad aktywistów klimatycznych" w korkach utknęło w sumie 17 pojazdów ratunkowych. Straż pożarna podała na Twitterze, że "w siedmiu przypadkach nasze służby ratownicze były w drodze na miejsce zdarzenia".