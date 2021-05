Niemcy przeznaczą 40 mln euro na wsparcie ludności cywilnej w Strefie Gazy

Niemcy zadeklarowały we wtorek 40 mln euro na zwiększenie pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w Strefie Gazy, gdzie – jak podała ONZ - ponad 52 tys. Palestyńczyków musiało uciekać ze swoich domów w wyniku ostatnich izraelskich ataków lotniczych.

"Dzisiaj będę lobbował za lepszym zaopatrzeniem humanitarnym w Strefie Gazy" - powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas przed specjalnym spotkaniem szefów dyplomacji państw UE, poświęconym sytuacji w Izraelu i w Strefie Gazy.

Dodał, że jego kraj przeznaczy na ten cel 40 mln euro. Jednocześnie Maas potępił ataki rakietowe na Izrael ze Strefy Gazy, dokonywane przez islamistyczne ugrupowanie zbrojne Hamas. Podkreślił, że Izrael ma prawo do samoobrony.

Specjalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE zwołano na wniosek szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Ministrowie mają on line przedyskutować, jak UE może najlepiej przyczynić się do zakończenia fali przemocy. Na ten sam temat będą też równolegle debatować deputowani do Parlamentu Europejskiego.