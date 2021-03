Niemcy przeznaczyły już 1,5 miliarda dolarów na opracowanie szczepionek przeciwko koronawirusowi

USA i Niemcy zainwestowały najwięcej w opracowanie szczepionek przeciwko koronawirusowi. Oba kraje przekazały łącznie 3,7 miliarda dolarów (równowartość 3,16 miliarda euro), wynika z danych Instytutu Zdrowia Globalnego przy Uniwersyteckim Instytucie Studiów Międzynarodowych i Rozwoju w Genewie.

USA zainwestowały z budżetu państwa w prace nad szczepionkami 2,2 miliarda dolarów, a Niemcy 1,5 miliarda dolarów. Za nimi plasuje się Wielka Brytania, która wydała 500 milionów dolarów. W sumie instytut wymienia inwestycje o wartości 5,9 miliarda dolarów. Tak więc ponad połowa pieniędzy pochodziła z samych Stanów Zjednoczonych i Niemiec - informuje w środę telewizja ARD.

Według listy przygotowanej przez instytut, 98,12 proc. finansowania badań pochodziło ze źródeł publicznych. Centrum podkreśla jednak, że nie ma wystarczających informacji na temat inwestycji firm farmaceutycznych. Ich wkład prawdopodobnie jest niedostatecznie reprezentowany na liście. Największymi odbiorcami tych pieniędzy były takie firmy jak Moderna, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac i Uniwersytet Oxfordzki, który pomógł w opracowaniu szczepionki AstraZeneca.

Instytut w Genewie śledzi również kontrakty produkcyjne i sprzedażowe. Według jego danych, opublikowane ceny pokazują, że szczepionka BioNTech/Pfizer kosztuje od 6,75 do 23,50 dolarów za dawkę, preparat Moderna od 15 do 18 dolarów, a AstraZeneca średnio od 2,50 do 8,00 dolarów. Chińska szczepionka Sinopharm kosztuje od 18,55 do 35,72 USD za dawkę.