Niemcy: Przybyło już ponad 600 tys. uchodźców z Ukrainy

Według federalnego urzędu ds. migracji i uchodźców (Bamf) od początku wojny do Niemiec przybyło ponad 600 000 osób z Ukrainy. Z danych centralnego rejestru cudzoziemców wynika, że od końca lutego do końca kwietnia zarejestrowano 610 103 osób z Ukrainy, poinformowały w czwartek gazety grupy medialnej Funke.

600 168 osób to obywatele Ukrainy, co stanowi 98,4 procent przyjeżdżających. Tylko niewielka część uchodźców pochodzi z innych części świata, takich jak Afryka, Azja czy Bliski Wschód. Spośród osób wpisanych od początku wojny do centralnego rejestru cudzoziemców około 69 proc. stanowią kobiety, a 31 proc. mężczyźni.

Wśród dorosłych udział kobiet wynosi nawet ponad 80 procent. Prawie 40 procent przybyłych to osoby niepełnoletnie. Nie jest jednak jasne, ilu z zarejestrowanych cudzoziemców wyjechało do innego kraju UE lub wróciło do domu mimo walk. Według władz może to być "znaczna liczba".