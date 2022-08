Niemcy przyznają się do błędów. Obiecują poprawę

Niemcy, trzymając się projektu Nord Stream 2, nie przysłuchały się obawom przyjaciół z Europy Wschodniej - przyznała minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock w wywiadzie dla telewizji ZDF.

Odnosząc się do utraty zaufania krajów partnerskich z Europy Wschodniej do niemieckiej polityki zagranicznej, Baerbock stwierdziła, że "stłuczono wiele porcelany", co w tym kontekście oznacza pogorszenie relacji.

Trzymając się Nord Stream 2, nie słuchaliśmy obaw naszych bałtyckich i wschodnioeuropejskich przyjaciół - zauważyła szefowa MSZ.

Partia Baerbock, Zieloni, jeszcze będąc w opozycji ostro krytykowała projekt gazociągu i ostrzegała przed zbytnim uzależnieniem od rosyjskiej energii.

Odnosząc się do utraty zaufania krajów partnerskich z Europy Wschodniej do niemieckiej polityki zagranicznej, Baerbock stwierdziła, że "stłuczono wiele porcelany", co w tym kontekście oznacza pogorszenie relacji. Dodała, że nie dotyczy to jednak tylko ostatnich miesięcy, a więc rządów koalicji SPD, Zielonych i FDP, ale także lat wcześniejszych.

Niemcy: Przez Nord Stream 2 nie słuchaliśmy obaw naszych sąsiadów

Baerbock wymienia w szczególności gazociąg Nord Stream 2. "Trzymając się Nord Stream 2, nie słuchaliśmy obaw naszych bałtyckich i wschodnioeuropejskich przyjaciół" - zauważyła szefowa MSZ. Partia Baerbock, Zieloni, jeszcze będąc w opozycji ostro krytykowała projekt gazociągu i ostrzegała przed zbytnim uzależnieniem od rosyjskiej energii.

Jednak nie tylko Nord Stream 2, ale także omawiana od tygodni wymiana ciężkiej broni ze wschodnioeuropejskimi partnerami kuleje. Ogólnie rzecz biorąc, dostawy broni ciężkiej dla Ukrainy były "niezdecydowane" i to kolejny powód na pogorszenie się relacji z Europą Wschodnią i krajami bałtyckimi - oceniła Baerbock.

Według szefowej MSZ teraz potrzebne są dalsze, szybkie i dodatkowe dostawy jesienią, "aby Ukraińcy mogli się teraz bronić". Jednocześnie - jak powiedziała Baerbock - trzeba być przygotowanym na to, że wojna będzie trwała także w przyszłym roku. W najbliższych tygodniach Niemcy dostarczą Ukrainie system obrony powietrznej Iris-T, a w 2023 roku mają być przekazane kolejne systemy.

Dobrze, że Europa nie posłuchała Niemiec ws. Nord Stream-2

Gdyby cała Europa poszła za głosem Niemiec, to nie tylko Nord Stream 1, ale także Nord Stream 2 działałby od wielu miesięcy; a zależność Europy od rosyjskiego gazu, który służy Putinowi do szantażowania całego kontynentu, byłaby prawie nieodwracalna - pisał na początku sierpnia premier Mateusz Morawiecki.

"Wojna na Ukrainie ujawniła prawdę o Rosji. Ci, którzy nie chcieli dostrzec, że państwo Putina ma imperialistyczne tendencje, muszą dziś zmierzyć się z faktem, że w Rosji odrodziły się demony XIX i XX wieku: nacjonalizm, kolonializm i totalitaryzm" - ocenił szef polskiego rządu.

"Ale wojna na Ukrainie obnażyła też prawdę o Europie. Wielu europejskich przywódców dało się omamić Władimirowi Putinowi i jest dziś w szoku" - dodał.

Zdaniem premiera, powrót imperializmu rosyjskiego nie powinien dziwić: przez prawie dwie dekady Rosja powoli odbudowywała swoją pozycję na oczach Zachodu.

"Tymczasem Zachód zamiast zachowywać rozsądną czujność, zdecydował się na geopolityczną drzemkę. Wolał nie widzieć narastającego problemu, niż stawić mu czoła z wyprzedzeniem. Europa jest dziś w takiej sytuacji nie dlatego, że była niewystarczająco zintegrowana, ale dlatego, że nie chciała słuchać głosu prawdy. Głos ten dobiega od wielu lat z Polski" - podkreślił Morawiecki.

Ukraina: chcemy pokoju, ale nigdy się nie poddamy

"Nie zaczęliśmy tej wojny. Ta wojna została nam narzucona. Chcemy pokoju, ale nigdy się nie poddamy" - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w programie telewizji ARD.

Ukraina wykazała się odpornością i siłą - zauważył Kułeba i dodał: "Wydaje się, jakbyśmy już wygrali tę wojnę, bo według rosyjskiego planu nie powinniśmy dziś nawet istnieć".

Minister podkreślił, że rozumie Niemców, którzy bardziej troszczą się o warunki własnego życia z powodu cen energii i inflacji i że im zazdrości. "Ja martwię się o to, czy obudzę się następnego ranka" - oznajmił.

Według szefa ukraińskiej dyplomacji rosnące koszty energii są ważnym problemem, ale ostatecznie w Niemczech chodzi tylko o komfort życia. "Stawką tutaj (na Ukrainie) jest życie ludzi" - stwierdził Kułeba.

Niemcy powinny zająć jasne stanowisko odnośnie wojny na Ukrainie

Niemcy powinny być filarem bezpieczeństwa w Europie, jednak nim nie są; należałoby sobie życzyć, aby Niemcy zajęły jasne stanowisko odnośnie wojny na Ukrainie - ocenił szef BBN Paweł Soloch.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch został zapytany, czy w kontekście rosyjskiej inwazji i wojny na Ukrainie, Niemcy można nazwać filarem bezpieczeństwa w Europie. "Niemcy powinny być filarem, ale nie są" - ocenił.

"Niemcy są bardzo ważnym krajem, najważniejszym dla nas w Europie partnerem gospodarczym i ich rola, i znaczenie jest nie do przecenienia i należałoby życzyć sobie, aby Niemcy zajęły jasne, zdecydowane stanowisko w tej wojnie" - powiedział.

Soloch podkreślił, że z Niemiec płyną sygnały "wspierania walki ukraińskiej i blokowania imperialnych zapędów Rosji", jednak niemiecka pomoc militarna dla Ukrainy jest jego zdaniem zbyt mała. "Na razie pomoc Niemiec, kraju wielokrotnie bogatszego od nas, jest niższa niż pomoc Polski - tu Niemcy mają jeszcze dużo do zrobienia" - dodał.

"Rzeczywiście jest to największy kraj UE, z największym potencjałem gospodarczym, demograficznym, kluczowy dla polityki europejskiej, współodpowiedzialny nie tyle za agresję rosyjską, to byłoby zbyt daleko idące oskarżenie, ale na pewno kraj, który przyczynił się do tego, że Rosja podjęła taką, a nie inną decyzję ataku na suwerenne państwo" - ocenił.