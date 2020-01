Niemcy: Putin i Erdogan podkreślają znaczenie zawieszenia broni w Libii

Prezydenci Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdogan podkreślali podczas bilateralnego spotkania w niedzielę w Berlinie znaczenie zawieszenia broni obowiązującego od tygodnia w pogrążonej w chaosie Libii.

Obaj przywódcy biorą udział w stolicy Niemiec w konferencji poświęconej wojnie domowej w Libii.

Putin podkreślał, że jego kraj i Turcja skłoniły strony konfliktu do rozejmu, co - jak podkreślił - jest bardzo ważnym krokiem. "Zakrojone na wielką skalę działania wojenne zostały zatrzymane. Z mojego punktu widzenia, to bardzo dobry rezultat, który jest podstawą dzisiejszego multilateralnego spotkania" - oznajmił Putin po spotkaniu z Erdoganem.

Turecki przywódca z kolei zaapelował, by dowódca samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL) generał Chalifa Haftar porzucił "agresywną postawę".

Erdogan i Putin udali się następnie do Urzędu Kanclerskiego, by wziąć tam udział w libijskiej konferencji.

W szczycie w Berlinie oprócz nich uczestniczą także m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, sekretarz stanu USA Mike Pompeo, przedstawiciele krajów regionu i organizacji międzynarodowych, a także dwaj główni adwersarze wojny domowej w Libii - premier popieranego przez ONZ libijskiego rządu jedności narodowej Fajiz Mustafa as-Saradż oraz generał Haftar, dowódca ANL.

Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest rozdarta między tymi dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy. Rosja popiera w tym konflikcie Haftara, a Turcja - Saradża. Od 12 stycznia obowiązuje w Libii zawieszenie broni, które było możliwe dzięki porozumieniu między Putinem a Erdoganem.

Z Berlina Artur Ciechanowicz