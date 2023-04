Niemcy: Raport: prawicowy ekstremizm nadal stanowi zagrożenie w Brandenburgii

W 2022 roku nieznacznie wzrosła liczba prawicowych ekstremistów w Brandenburgii - wynika z najnowszego raportu Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV), zaprezentowanego w środę w Poczdamie przez ministra spraw wewnętrznych Brandenburgii Michaela Stuebgena (CDU) i szefa BfV Brandenburgii Joerga Muellera.

Z raportu wynika, że liczba prawicowych ekstremistów w Brandenburgii wzrosła o kilka osób w porównaniu z rokiem poprzednim - obecnie jest ich 2855. Mueller zaznaczył, że ubiegłoroczna rosyjska agresja na Ukrainę "mocno zelektryzowała" środowiska ekstremistów - "nie dlatego, że sympatyzowali z Ukraińcami, ale dlatego, że mieli nadzieję, iż wojna doprowadzi do wstrząsów gospodarczych w Niemczech" - dodał Mueller.

Jeśli chodzi o ekstremizm lewicowy, nastąpił wyraźny spadek liczebności tego środowiska - obecnie jest to 530 osób. 200 z nich zostało zakwalifikowanych jako skłonnych do użycia przemocy, stwierdza raport.

Nie zmieniła się liczba ekstremistów islamskich - w 2022 roku naliczono ich 210 (podobnie jak rok wcześniej). Spośród nich 80 osób powiązanych jest z "islamskim środowiskiem północnokaukaskim w Czeczenii, z którego część zadeklarowała przynależność do grupy terrorystycznej znanej jako IS" - odnotowali autorzy raportu.

Na niezmienionym poziomie utrzymuje się również liczba tzw. obywateli Rzeszy - jest ich ok. 650. Ugrupowanie to wzywa m.in. o powrót Niemiec do granic z 1914 roku. Urząd Ochrony Konstytucji potwierdził też narastanie tendencji separatystycznych w środowiskach prawicowych.