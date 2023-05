Niemcy: Rasistowski atak na uczestników młodzieżowego obozu w Brandenburgii

W miniony weekend doszło do rasistowskiego ataku na uczniów z Berlina, z których część miała pochodzenie migracyjne. Młodzież przebywała w ośrodku wypoczynkowym w Brandenburgii; atak 20-30 prawicowych ekstremistów nastąpił w nocy, a policja wezwana do interwencji pojawiła się dopiero po 40 minutach – opisuje w sobotę portal gazety „Stern”.

"Baliśmy się wszyscy. To byli naziści, było to oczywiste" - opowiadali uczniowie 10. klasy z berlińskiego Kreuzbergu, którzy w ośrodku w lesie przygotowywali się do egzaminu końcowego z matematyki.

"Musieli wezwać policję w środku nocy, spakować walizki i ewakuować się. Bo młodzi prawicowi ekstremiści obrażali ich na tle rasowym, grozili i zastraszali" - opisuje "Stern" i podkreśla, że takie incydenty, które są "szokujące i warte nagłośnienia, często nawet nie trafiają do lokalnych mediów".

"Zagrożenia rasistowskie na wycieczkach czy wyjazdach szkolnych mają miejsce częściej, niż się o tym czyta" - dodaje "Stern". Zauważa, że przemilczanie prowadzi do zdarzeń, których nie da się przemilczeć - zaledwie kilka dni przed atakiem głośno było w mediach o liście otwartym nauczycieli z Brandenburgii, w którym pisali oni o "swastykach malowanych na szkolnych meblach" i skrajnie prawicowych incydentach w szkołach, będących na porządku dziennym - przypomina "Stern".

"Pytanie brzmi, czy rośnie nowe pokolenie prawicowych radykałów (…) albo czy to są początki nowej +epoki kija bejsbolowego+" - pisze "Stern" i podkreśla, że równie ważne jest to, jak mają radzić sobie młodzi ludzie, którzy doświadczyli ataku ekstremistów.

Uczniowie z Kreuzbergu zgodzili się opowiedzieć o przeżytym ataku anonimowo, ponieważ "widzieli szydercze, nienawistne komentarze zamieszczone w sieci społecznościowej TikTok pod filmami opowiadającymi o tym, przez co przeszli". Dodatkowo obawiają się, że ich prześladowcy "mogą w każdej chwili pojawić się przy ich szkole na Kreuzbergu".

Jak podkreślił "Stern", uczniowie z pewnością słyszeli komentarze takie jak te, które wygłosił Steffen Kotré, poseł z ramienia AfD do Bundestagu. Polityk "określił wydarzenia mające miejsce w jego okręgu mianem +wydumanej ksenofobii+ i +medialnej nagonki przeciwko Niemcom+".

W sprawie nocnego ataku na młodzież prowadzone jest śledztwo, w sprawę zaangażowały się również państwowe służby bezpieczeństwa. Wiadomo, że grupa sprawców pochodziła z Brandenburgii. 20-30 "mocno pijanych" osób pojawiło się w godzinach wieczornych przy parterowym budynku, gdzie mieszkali uczniowie z Berlina. Napastnicy, ubrani w czapki kominiarki, grozili uczniom i chcieli, by młodzież wyszła do nich przed budynek.

Pod numer alarmowy zadzwonił jeden z uczniów, także nauczyciele dwukrotnie wezwali policję - potwierdził Murat Bardak, nauczyciel będący opiekunem grupy. Dodał, że napastnicy grozili także jemu i podkreślił, że na przybycie policji do ośrodka czekali aż 40 minut. "Ten czas oczekiwania był okropny. (…) Byliśmy w środku lasu, był słaby zasięg telefonów komórkowych, nie było nikogo z kierownictwa ośrodka, oczywiście wszyscy byli bardzo przestraszeni" - zaznaczył Bardak.

Przybycie policji "trwało wieczność". "Nasi rodzice z Kreuzbergu dotarli na miejsce szybciej" - potwierdzili uczniowie. "Naziści nie zostali ujęci" - podkreślili.

"Wszyscy uczniowie mają możliwość porozmawiania z psychologiem szkolnym na temat incydentu. Egzamin z matematyki został przełożony na 2 lipca" - dodaje "Stern" i podkreśla, że uczniom ciężko zrozumieć sytuację. Zostali zaatakowani przez rówieśników, którzy "właściwie wyglądali jak oni, niektórzy mieli nawet brązowe włosy, a mimo to myśleli w taki a nie inny sposób".